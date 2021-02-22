В Прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что 22 февраля примерно в 17 часов Вердиев Ниямеддин Хикмет оглу (1976 г.р.) подорвался на мине на освобожденной от оккупации территории данного района.

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Как говорится в сообщении Прокуратуры Тертерского района, в результате расследования было установлено, что Н.Вердиев подорвался на мине во время выпаса скота, при этом получил многочисленные травмы, и ему ампутировали правую ногу ниже колена.

По факту в Прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

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