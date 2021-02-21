В Гедабее произошел вооруженный инцидент. Мужчина средних лет госпитализирован с пулевым ранением.

Раненый прооперирован. Полиция выясняет причины инцидента.

Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД Ашгин Гасымов, пострадавшим является Фатуллаев Гамет Шахмалы оглу 1978 года рождения, который получил огнестрельное ранение по неосторожности. По сообщению, житель села Тагиев Эльнур Гурбан оглу 1990 года рождения пытался застрелить зайца из охотничьего ружья, но из-за невнимательности попал Г.Фатуллаева. Об этом передает АПА.

Э.Тагиев задержан полицией. Начато расследование.

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