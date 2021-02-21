В Сумгайыте произошло самоубийство. Инцидент имел место на городском бульваре, уточняет «Репорт».

Вусаля Рагимли, студентка четвертого курса Сумгайытского государственного технического колледжа Сумгайытского государственного университета, жительница Ярдымлинского района покончила жизнь самоубийством, бросившись в море.

По словам очевидцев, девушка несколько раз приближалась к пляжу, но в последний момент удалялась.

В заключительный раз, подойдя к берегу, В.Рагимли внезапно бросилась в море. Попытки окружающих спасти ее не увенчались успехом.

На место происшествия были вызваны водолазы-спасатели из МЧС. Тело извлекли из воды и передали по назначению.

Причина самоубийства неизвестна. Ведется расследование.

Отметим, что Рагимли жила в доме дяди в Сумгайыте.

Minval.az