Мать бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо Мигуэлина Дос Сантос умерла от коронавируса. Об этом сообщает America TV.

Мать известного игрока скончалась в возрасте 71 года. Она была госпитализирована еще в декабре. Мэр Белу-Оризонти Алешандре Калил, который был президентом «Атлетико Минейро», когда за клуб выступал Роналдиньо, выразил соболезнования в связи с утратой футболиста.

В декабре о госпитализации матери сообщил сам игрок. Тогда женщину поместили в отделение интенсивной терапии.

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