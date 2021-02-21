Американский тяжеловес Деррик Льюис (25-7) нокаутировал во втором раунде соотечественника Кёртиса Блейдса (14-3) в главном бою вечера на турнире Ultimate FIghting Championship (UFC) в Лас-Вегасе.

Льюис пресёк первую попытку соперника сократить дистанцию и перевести бой в партер и встретил его жёстким ударом. Блейдсу понадобилось время, чтобы освоиться в стойке и выбрать комфортную для себя дистанцию. В концовке раунда уже он потряс Льюиса жёсткими ударами.

Блейдс настолько увлекся своими успехами в стойке, что решил продолжать в том же духе и во втором раунде. Поначалу получалось неплохо, но затем он нарвался на убийственный апперкот от Льюиса при попытке пройти в ноги и ушёл в глубокий нокаут.

Minval.az