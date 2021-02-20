В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками и 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции, задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом и продажей наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вначале был задержан Нурлан Кишиев. У него было обнаружено два свертка с героином и метамфетамином. В своих показаниях Кишиев сказал, что наркотики купил для собственного потребления у человека по имени Ниджат.

В результате проведенной неотложной операции был задержан гражданин Ниджат Имангулиев, занимавшийся продажей наркотиков. При нем и в доме был обнаружен и изъят героин общим весом более 2 килограммов. Имангулиев сказал, что приобрел наркотики с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Minval.az