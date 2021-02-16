В Мингячевире женщина совершила попытку суицида.

Жительница Агдаша А.Л. (1992 г.р.) бросилась в Куру.

Находящиеся в окрестности люди спасли женщину, она была госпитализирована, отмечает АПА.

Ведется расследование.

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