В Мингячевире женщина совершила попытку суицида.
Жительница Агдаша А.Л. (1992 г.р.) бросилась в Куру.
Находящиеся в окрестности люди спасли женщину, она была госпитализирована, отмечает АПА.
Ведется расследование.
В Мингячевире женщина совершила попытку суицида.
Жительница Агдаша А.Л. (1992 г.р.) бросилась в Куру.
Находящиеся в окрестности люди спасли женщину, она была госпитализирована, отмечает АПА.
Ведется расследование.
Дата: 2021/02/16 20:38
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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