На территории Гедабекского района произошло землетрясение.
Подземные толчки ощущалось в различных местах района, сообщает «Репорт».
На территории Гедабекского района произошло землетрясение.
Подземные толчки ощущалось в различных местах района, сообщает «Репорт».
Дата: 2021/02/16 0:03
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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