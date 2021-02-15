Вице-президент Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян заявил в понедельник журналистам, что ему известно о решении гроссмейстера Левона Ароняна: останется ли он в сборной Армении или будет выступать под флагом США.

«Я разговаривал с Левоном сегодня, я знаю, что он решил. Но я считаю неправильным сообщать об этом вам. Он сказал, что прокомментирует свое решение, ответит на все вопросы», — сказал Лпутян (цитата по «Спутнику»).

На вопрос журналистов, можно ли сказать, что Аронян остался в составе сборной Армении, Лпутян ответил, что такого он не говорил, и еще раз попросил дождаться ответа Ароняна.

Смбат Лпутян в разговоре с журналистами несколько раз подчеркнул, что без Левона Ароняна сборной Армении по шахматам будет сложно добиться высоких результатов.

«Заменить Ароняна — дело непростое. Такие шахматисты, как Левон — сокровище для шахматного мира и нашей страны», — сказал Лпутян.

Он упомянул, что в федерации обсуждались вопросы Ароняна, на которых Лпутян лично не присутствовал. Вопрос также обсуждался с президентом федерации, экс-президентом страны Сержем Саргсяном.

«Если Левон захочет переехать, федерация ничего не сможет сделать», — сказал он в заключение.

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