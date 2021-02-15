В Баку задержаны члены группировки, совершившие кражу более чем из 30 домов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, житель поселка Бюльбюля обратился в 31-е отделение Сураханского РУП и сообщил, что из его дома были похищены один телевизор, газовый котел системы комби, а также другие предметы домашнего обихода.

В результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления — Садиг Шафиев, Эльшан Мамедов, Джанали Мустафаев, Кямаля Мустафаева, Габиль Нагиев и Гасан Аббасов. Стало известно, что они совершали кражу (в основном предметов домашнего обихода) более чем из 30 домов в Сураханы, а также в других районах столицы и республики.

Собранные по делу материалы направлены в следственный отдел Сураханского РУП.

Не исключается, что члены группировки совершали и другие аналогичные преступления на территории столицы. Пострадавшие граждане могут сообщить об этом в территориальные управления, отделы и подразделения полиции или позвонить на «102».

Minval.az