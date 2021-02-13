Сотрудники Главного управления таможни на авиатранспорте помешали гражданину Азербайджана провезти в страну психотропные препараты и наркотики в аудиоколонках, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Незаконный груз, скрытый от сотрудников таможни, был обнаружен в багаже азербайджанца, прибывшего на родину рейсом Стамбул-Баку.

Подозрения вызвало изображение при осмотре чемодана пассажира через рентгеновский аппарат, и они оказались оправданными. Так, при повторном досмотре багажа в двух аудиоколонках таможенники нашли контрабандные кокаин и психотропный препарат в полиэтиленовых пакетах. Всего гражданин Азербайджана пытался ввезти в страну около 0,4 килограмма запрещенных веществ.

По факту проводится расследование.

Minval.az