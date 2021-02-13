В ночь на 13 февраля 2021 года на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре по адресу Сураханский район, поселок Ени Сураханы, улица Вахида Халилова, 26.

Как сообщается на сайте МЧС, к месту происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы и техника Государственной противопожарной службы. Несмотря на ветреную погоду, благодаря усилиям пожарных пожар был потушен в короткое время, что предотвратило его распространение.

В результате пожара на площади 23 м2 сгорели конструкции и предметы домашнего обихода 2-х комнат одноэтажного 4-комнатного дома площадью 100 м2 (дом и магазин по продаже мяса). Остальная часть дома, магазин по продаже мяса, прилегающие строения и передающая вышка оператора мобильной связи, расположенные поблизости, защищены от огня.

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