Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос, появится ли в ближайшее время в команде спортивный директор.

«Должность спортивного директора? Как вы знаете, на позицию старшего селекционера по молодёжной команде «Казанка» и старшим возрастам академии назначен Александр Самедов.

В ближайшее время такая должность точно не появится. Поиски ведутся. Но мы пока не планируем быстрое назначение спортивного директора.

Возможно, этот пост в дальнейшем займёт Самедов. Если у него будет желание работать в этом направлении», — цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

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