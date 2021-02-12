Cегодня проходят ответные полуфиналы третьего этап Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова.

Наш шахматист вышел в плей-офф турнира «Opera Euro Rapid», показав седьмой результат на предварительном этапе. В четвертьфинале он обыграл на тай-бреке Аниша Гири (Нидерланды), а в полуфинале играл с Уэсли Со (США). В первом матче, состоявшемся накануне, Теймур уступил со счетом 1,5:2,5, а в ответной встрече не смог отыграться. Определяющей стала третья партия, в которой Со выиграл и обеспечил себе место в финале.

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