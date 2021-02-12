В прокуратуре Шамкирского района проведено расследование на основании обращения гражданина о незаконных действиях сотрудника регионального территориального филиала №19 Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Исмаилова Гасанаги Исмаил оглу.

Как сообщили в прокуратуре Шамкирского района, в результате проведенных расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что Исмаилов Гасанага Исмаил оглу, занимавший должность главного консультанта сектора социального страхования регионального территориального филиала №19 ГФСЗ, взамен на назначение адресной социальной помощи жительнице села Байрамлы Шамкирского района Мамедовой Айнуре Вахид гызы получил от нее взятку в 1200 манатов (сумма равная шестимесячной выплаты социальной помощи), с условием выплаты по частям.

По факту в прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению всех виновных лиц и привлечению их к ответственности.

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