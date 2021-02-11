11 февраля примерно в 16 часов в Прокуратуру Хазарского района поступила информация об убийстве гражданина Грузии Мамедова Джанполада Алы оглу (1966 г.р.), проживавшего на территории молочного совхоза в Хазарском районе.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело, выполнили другие неотложные действия.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Дж.Мамедова убил с применением холодного оружия его знакомый Ибрагимов Гейдар Мухаммед оглу (1978 г.р.) во время личного конфликта.

По факту в Прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.

Г.Ибрагимов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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