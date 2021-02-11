Свадебная церемония, тайно проводимая в Хачмазе, была предотвращена.

Как сообщили в региональной группе Министерства внутренних дел Азербайджана по Губинскому району, сотрудники Хачмазского районного отдела полиции во время несения службы обнаружили, что в одном из ресторанов проводится свадьба.

Мероприятие было немедленно остановлено сотрудниками отдела, в отношении организаторов и около 50 лиц, принимавших в свадьбе участие, были приняты меры в соответствии с законодательством.

На 19 участников были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, а с женщинами и несовершеннолетними была проведена профилактическая беседа, в ходе которой они были проинформированы о необходимости соблюдении правил карантинного режима.

Minval.az