С серьезной проблемой столкнулись правоохранительные органы Армении, в частности, органы предварительного следствия. В отношении более 10 000 человек возбуждены уголовные дела по обвинению в дезертирстве, оставлении боевых позиций и побеге с поля боя. Об этом пишет газета “Жоховурд”.

И поэтому в эти дни органы предварительного следствия вызывают на допросы людей, которые оставили свои посты или бежали во время войны, а люди дают показания, отмечая, что они с готовностью отправились на войну, но что было делать, если с неба лилось пламя, и их друзья на их же глазах превращались в пепел? “Нам не оставалось другого выбора, мы вынуждены были бежать, чтобы спастись. Что мы должны были сделать? Умереть?”

Выслушивая эти показания, следователи не знают, как поступить, какое правовое решение дать этому вопросу. По информации газеты “Жоховурд”, уголовные дела возбуждены в отношении более 10 тысяч человек, и пока не ясно, какое решение будет принято в связи с их действиями.

Заметим, вчера в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос лидера фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна, заявил, что в связи с 44-дневной войной возбуждено более 10 тысяч уголовных дел”, — пишет газета.

Minval.az