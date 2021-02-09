В Министерстве внутренних дел (МВД) ответили на утверждения, распространившиеся в соцсетях в связи с избиением и содержанием в подвале гражданина в Управлении полиции города Сумгайыт.

Как говорится в заявлении начальника отдела по СМИ и связям с общественностью пресс-службы МВД, майора полиции Эльшада Гаджиева, изучаются все обстоятельства происшествия: «Были распространены в соцсетях и вызвали широкий резонанс видеокадры с изображением того, как гражданин вечером в нетрезвом состоянии совершил автохулиганство за рулем вместительного автобуса в городе Сумгайыт. Члены его семьи распространяют необоснованные и недостоверные утверждения, пытаясь добиться отмены уголовного наказания или замены его для этого лица, совершившего деяния, представляющие угрозу для общества.

Для пресечения этих действий, которые могли привести к более крупной трагедии, сотрудникам полиции пришлось создать искусственную пробку. Автобус на высокой скорости врезался в полицейский служебный автомобиль. Водитель ударился лицом об руль и в результате этого получил ушибы».

Коснувшись содержания гражданина в подвале, Э.Гаджиев добавил, что он помещен не в подвал, а по решению суда в следственный изолятор: «В настоящее время в городской прокуратуре продолжаются следственные действия в соответствии с Уголовным кодексом. Назначена экспертиза в связи с происшествием, приведшим к травме гражданина».

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