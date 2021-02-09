В ходе последней операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, был предотвращен незаконный ввоз и распространение наркотических средств и психотропных веществ общим весом более 30 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, на территории Бардинского района был задержан житель города Барда, ранее судимый Алтай Ахмедов. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков.

В ходе личного обыска у А.Мамедова было обнаружено 8 гр героина, пистолет Beretta A-6 и 7 патронов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в доме А.Ахмедова, были обнаружены и изъяты 23 кг 900 гр героина, более 2 кг опиума, более 1 кг марихуаны, 4 кг 585 гр психотропного вещества метамфетамина, а также 1100 таблеток «метадона» и 90 таблеток «прегабалина».

В ходе расследования было установлено, что Алтай Ахмедов через социальные сети наладил контакт с гражданином одной из зарубежных стран, и организовал ввоз на территорию Азербайджана большого количества наркотических средств. Затем он забрал наркотические средства на территории поселка Дашбурун Бейлаганского района. А.Ахмедов по поручению иностранного гражданина должен был организовать доставку и продажу наркотических средств отдельным лицам, путем «закладок» в различных местах города Баку, а также на территории страны.

Отметим, А.Ахмедов неоднократно совершал незаконные поездки в ту страну, откуда наркотические средства отправлялись в Азербайджан, и непосредственно руководил ввозом в Азербайджан героина и других наркотических веществ. Чтобы сохранить конфиденциальность при организации продажи наркотиков он представлялся как «Багбан».

В отношении А.Ахмедова возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, он задержан и привлечен к следствию. Следствие продолжается.

Minval.az