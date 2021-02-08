Mercedes объявила о подписании контракта с британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном на год. Предыдущее соглашение истекло ещё в конце 2020 года.

«Я очень рад приближаться к своему девятому сезону с товарищами по команде. Мы достигли невероятных результатов вместе, и мы с нетерпением ждём дальнейшего развития нашего успеха, постоянно стремясь к совершенствованию как на трассе, так и за её пределами», — приводит «Лайф» слова гонщика.

Напомним, что Хэмилтон с 2013-го выступает за немецкую команду. За это время британец шесть раз становился чемпионом мира. Ещё одно золото он брал с McLaren.

Minval.az