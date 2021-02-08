В клинике Baku Medical Plaza на проспекте Бабека в Хатаинском районе произошел пожар.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция, сообщает «Репорт».
В клинике Baku Medical Plaza на проспекте Бабека в Хатаинском районе произошел пожар.
На место происшествия прибыли пожарные и полиция, сообщает «Репорт».
Дата: 2021/02/08 21:57
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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