Организационный комитет Олимпийских игр «Токио-2020» отправил всем волонтерам Олимпиады электронные письма с извинениями за допущенные главой комитета Ёсиро Мори сексистские высказывания, сообщает агентство Kyodo.

Письма с глубокими извинениями и просьбой продолжить поддержку Олимпийским играм были направлены около 80 тысячам человек.

«Мори допустил неуместные выражения, противоречащие олимпийскому и паралимпийскому духу. Мы планируем организовать турнир, где различия каждого представителя общества будут восприниматься в качестве естественных», — говорилось в письме.

Решение отправить письма волонтерам было принято после того, как несколько человек из группы волонтеров City Cast отказались от участия в Олимпийских играх. Причиной отказа от участия в спортивном мероприятии названо отсутствие мотивации.

Ранее глава Организационного комитета Олимпийских игр «Токио-2020» Ёсиро Мори принес публичные извинения за допущенные им сексистские высказывания и заявил о готовности уйти в отставку, если скандал негативно повлияет на Олимпийские игры.

Общественный резонанс и критику в социальных сетях вызвало заявление 83-летнего Мори о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

Minval.az