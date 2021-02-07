Уругвайский футболист Сантьяго Гарсия, выступавший в последнее время за аргентинский «Годой Крус», найден мертвым в своем доме в аргентинском городе Мендоса.

По информации El Comercio, тело 30-летнего нападающего обнаружила полиция города в субботу, 6 февраля. Согласно версии правоохранительных органов, футболист совершил самоубийство. Гибель игрока подтвердила пресс-служба клуба «Годой Крус».

«Ты был героем, бомбардиром, другом и частью нашей семьи, ты был всем, чего хочет человек, когда он начинает гонять мяч, а сегодня ты стал вечностью, стал незабываемым. Спасибо большое за все, Морро, за то, сколько радости ты приносил людям. Покойся с миром», — говорится в сообщении в официальном аккаунте команды в Сети Twitter.

Сантьяго Гарсия выступал за «Годой Крус» с 2016 года, также он играл за уругвайские «Насьональ» и «Ривер Плейт», бразильский «Атлетико Паранаэнсе» и турецкий «Касымпаша».

В активе нападающего были также выступления за молодежную сборную Уругвая.

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