Россия планирует организовать дополнительные поставки гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит «Интерфакс».

«Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», — сказал Шойгу на совещании в подмосковном Реутове.

Он добавил, что далее будут обсуждаться предложения по источникам финансирования, а также состояние производственных мощностей промышленности для закупки оружия для армии.

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