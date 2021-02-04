В Пакистане на полигоне в районе города Равалпинди провели успешный учебный пуск баллистической ракеты класса земля-земля Ghaznavi. Об этом сообщило информационное агентство Dispatch News Desk.

За запуском наблюдал командующий стратегическими силами сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенант Мухаммед Али.

«Командование стратегических сил высоко оценило оперативную готовность и отличные стандарты эксплуатации системы вооружения», — говорится в сообщении.

Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили командование стратегических сил армии, ученых и инженеров с успешным проведением запуска ракеты.

Minval.az