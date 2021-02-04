В Баку задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, одна женщина обратилась с заявлением в 32-й отдел Сураханского районного управления полиции и сообщила о том, что человек по имени Вюсал, представившийся сотрудником полиции, в разное время потребовал и получил от нее 17 тыс. манатов под предлогом трудоустройства в одно из государственных учреждений.

В результате оперативного мероприятия сотрудники отдела задержали по подозрению в совершении мошенничества по отношению к гражданке жителя столицы Вюсала Бабаева. В ходе расследования было доказано, что не являясь сотрудником полиции, В.Бабаев выдавал себя за сотрудника МВД. При досмотре его автомобиля были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств заявления различных лиц, формы одежды сотрудника полиции, 6 мобильных телефонов, контуры, в том числе фото этого человека в форме полицейского.

Собранные материалы направлены для изучения в Следственный отдел Сураханского РУП. В отношении В.Бабаева возбуждено уголовное дело по статьям УК 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно) и 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az