В Насиминском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия один человек получил тяжелые травмы.

ДТП произошло на участке проспекта Зии Буньядова в Насиминском районе, передает АПА.

Аллахвердиев Элькин Фамил оглу 1990 года рождения потерял управление автомобилем Mercedes. Автомобиль врезался в бетонный разделитель. В результате водитель Э.Аллахвердиев получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Врачи диагностировали у него перелом правой голени и закрытую черепно-мозговую травму.

На место происшествия были привлечены сотрудники Управления полиции Насиминского района и дорожно-патрульной службы. На проспекте Зии Буниятова в направлении круга “20 января” образовалась пробка.

По сообщению, причиной происшествия стало засыпание водителя за рулем.

Minval.az