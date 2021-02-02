2 февраля примерно в 17 часов граждане Бахруз Иманов (1981 г.р.), Азад Мухтаров (1992 г.р.) и Рафис Мамишев (1984 г.р.) подорвались на противотанковой мине в автомобиле «ГАЗ-53» (11-BJ-263) на территории освобожденного от оккупации села Юхары Яглывенд Физулинского района. В результате Б.Иманов погиб, А.Мухтаров и Р.Мамишев получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в Прокуратуре Физулинского района, по факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям УК 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта) и по другим статьям.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.

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