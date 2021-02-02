1 февраля около 18:00 в прокуратуру Сураханского района поступила информация об убийстве Гасымовой Фариды Шукюр гызы (1992 г.р.).

Как сообщили в Сураханской районной прокуратуре, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были совершены другие процессуальные действия.

Расследованием были установлены обоснованные подозрения в том, что муж убитой — Этибар Гасымов (1988 г.р.) умышленно убил Фариду Гасымову, нанеся ей ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними на почве ревности.

По факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

Этибар Гасымов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следствие продолжается.

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