Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили контрабандный ввоз бриллиантов на территорию страны.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете, при проведении сканирования чемодана гражданина Азербайджана, прибывшего в Международном аэропорту Гейдар Алиев рейсом Стамбул-Баку, на мониторе было высветились подозрительные предметы.

В ходе осмотра в коробках из под какао «Nesquik» и «İntense», салфетках «Baby Wipes», коробке от соковыжималки «Kenwood» было обнаружено 10 пакетов с бриллиантовыми камнями. Эти предметы не были заранее задекларированы.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, общая масса обнаруженных бриллиантов составляет 3901,60 карата (780,32 грамма), средняя цена – около 485 тысяч манатов.

Minval.az