Нападающий «Барселоны» Лионель Месси разъярен публикацией данных о контракте с «сине-гранатовыми» и хочет покинуть клуб. По информации портала Football-espana.net, аргентинец уверен, что его кто-то предал.

В беседе с друзьями Месси назвал случившееся позором. Он зол, что кто-то из клуба слил в прессу подробности его соглашения, которые должны были быть сохранены в секрете, поскольку эта информация конфиденциальная.

Ранее испанские СМИ обнародовали детали соглашения Лионеля с «Барселоной». За четыре года контракта игрок заработает 555 миллионов евро. Выходит, 138 миллионов за сезон — фиксированные, плюс различные бонусы. Чуть больше 115 миллионов выплачено в качестве подъемных за подписание договора, почти 78 миллионов — за лояльность.

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