Сотрудники Сабунчинского районного отделения полиции предотвратили празднование дня рождения вопреки карантинному режиму в стране.

Как сообщает пресс-служба МВД, 29 января в поселке Маштага гражданин Э.Гасымов отмечал день рождение в своем доме, пригласив многочисленных гостей. Информация об этом поступила в полицию.

Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение Э.Гасымова и 46 его гостей.

С ними была проведена профилактическая беседа и составлен административный протокол. Все они были оштрафованы по 211 статье Кодекса административных правонарушений.

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