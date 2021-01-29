Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил, что не испытывает страха ни перед кем в своей стране. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что готов защищать республику, чего бы это ему ни стоило.

По его словам, властям Беларусь удалось построить «первое суверенное, независимое государство» на «обломках огромной империи».

Политик подчеркнул, что гордится страной, несмотря на недостатки.

«Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили», — подчеркнул Лукашенко.

Minval.az