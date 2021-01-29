УЕФА рассмотрел апелляцию в связи с бывшим руководителем пресс-службы азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Нурланом Ибрагимовым.

Как сообщает сайт Европейской футбольной организации, обращение представителя Агдама было отклонено.

В итоге было сохранено решение комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине от 25 ноября.

Отметим, что УЕФА пожизненно отстранил Нурлана Ибрагимова от футбола за публикацию в Фейсбуке об армянах во время нагорно-карабахского конфликта. Также «Карабах» оштрафован на сумму 100 000 евро.

В отношении Нурлана Ибрагимова было также подано заявление в Спортивный арбитражный суд. Ибрагимов объявил о своем уходе из клуба 19 января.

Minval.az