В 19-м туре чемпионата Италии в составе «Милана» дебютировал самый, пожалуй, звездный новичок лидера Серии А Марио Манджукич.

34-летний хорват вышел на поле «Сан-Сиро» на 70-й минуте матча против «Аталанты» вместо Саму Кастильехо при счете 0:2, однако форварду не удалось помочь своей новой команде. Более того, в его присутствии «Аталанта» довела счет до крупного, сообщает «Газета.ру».

К счастью для «Милана», он сохранил свое лидирующее положение, поскольку в параллельном матче «Интер» сыграл вничью с «Удинезе».

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