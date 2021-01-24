Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, проигравший в ночь на 24 января американцу Дастину Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, ответил на критику чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее россиянин высмеял ирландца за смену спарринг-партнера. По словам Макгрегора, он ничего не менял. Также он призвал относиться к соперникам с уважением.

«Если Хабиб что-то хочет писать, то пусть возвращается», — потребовал Макгрегор. Он добавил, что готов с ним подраться.

Ранее Хабиб написал, что с его заклятым соперником сыграла злую шутку смена команды и выбор слабых спарринг-партнеров. «Спарринговался с маленькими детьми, вдали от реальности», — отметил Нурмагомедов.

Minval.az