Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал поражение в поединке с американцем Дастином Порье.

32-летний Макгрегор признал, что неудача стала платой за редкие выступления. «Долгое время я не дрался. Больше года. Сейчас хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе», — напомнил он. При этом ирландец подтвердил, что намерен активно выступать в 2021 году, несмотря на поражение.

Ранее 24 января Порье одолел Макгрегора в главном поединке UFC 257, который прошел в Абу-Даби. Американец нокаутировал ирландского спортсмена во втором раунде противостояния.

Для Макгрегора поражение стало пятым в карьере.

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