«Сегодня, около 19:20, в 500-600 метрах от села Гушчулуг, расположенного на административной территории Шамахинского района, произошло извержение грязевого вулкана с одноименным названием — Гушчу». Об этом Report сообщил директор Государственного природного заповедника Группа грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова Джейхун Пашаев.

«По предварительной информации, извержение было не очень сильным. Грязевой вулкан Гушчу — один из самых активных действующих вулканов в Шамахинском районе, состоит из трех групп. Мы продолжим мониторинг и предоставим дополнительную информацию», — сказал Пашаев.

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