На улице Бульвараин в Гюмри (Ширакская область Армении) произошло ДТП, в результате которого скончался 25-летний россиянин — военнослужащий 102-й военной базы. Об этом в субботу, 23 января, сообщает Sputnik Армения.

По данным издания, в ночь на 23 января в МЧС Армении поступил сигнал, что на улице Бульвараин горит автомобиль — спасатели сразу же выехали на место происшествия.

Как выяснилось, автомобиль Opel Astra под управлением 25-летнего россиянина врезался в грузовик с прицепом и загорелся. Спасатели потушили пожар и извлекли из Opel Astra тело погибшего водителя.

Minval.az