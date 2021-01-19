Защитник «Баварии» Давид Алаба перейдет в мадридский «Реал» по окончании текущего сезона, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Marca. По данным источника, стороны согласовали 4-летний контракт, по которому футболист будет получать около 11 млн евро в год.

Игрок достанется «сливочным» бесплатно. Летом 28-летний австриец станет свободным агентом.

«Бавария» трижды предлагала Алабе продлить контракт, но он все 3 раза отказывал мюнхенцам. На защитника также претендовали «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «ПСЖ», но он выбрал «Реал».

В текущем сезоне Алаба сыграл 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

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