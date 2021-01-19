Во время работы с вратарями московского ЦСКА тренер вратарей сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко не намерен кричать на своих подопечных.

«На протяжении трех лет я работаю в национальной сборной Азербайджана, решение принималось непосредственно перед Новым годом. Мы поговорили с руководством — с Романом Бабаевым, с Виктором Ганчаренко, присутствовал Василий Березуцкий. Общались недолго, люди все футбольные», — сказал Крамаренко, слова которого приводит официальный сайт ФК ЦСКА.

«Пришли к тому, что можно будет совмещать два поста. Дальше контактировал с руководством сборной, там мне тоже пошли навстречу. В итоге на днях мы все пришли к общему решению, что можно попробовать», — заметил Крамаренко.

«Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его еще молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Это вратарь номер 1 в России, дай Бог ему здоровья. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моем приглашении решающую роль», — сказал экс-голкипер.

«Думаю, тренировочный процесс, который сейчас будет вводиться на занятиях, окажется полезен как Игорю, так и нашим молодым ребятам. Многие знают мой характер — я не сторонник того, чтобы орать, кричать, это не стоит на первом месте. Достаточно пару-тройку раз объяснить. Я больше показываю и спрашиваю, чем ругаю и требую. Может быть, кто-то с таким подходом не согласится, но у меня так, и частенько это нам помогает», — добавил Крамаренко.

Minval.az