Грузовик «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова столкнулся с вертолетом на заключительном этапе ралли-марафона «Дакар-2021».

Во время заезда на 11-м спецучастке машину российского гонщика подбросило вверх. Грузовик задел одно из полозьев вертолета, летевшего слишком низко над трассой. Сила удара оказалась не очень большой, поэтому пилот сохранил контроль над вертолетом.

По словам пресс-атташе российской команды Эрика Хайруллина, грузовик получил повреждения воздухозаборника.

«Это вопрос к организации безопасности полетов организаторских вертолетов во время соревнования», — цитирует Хайруллина РИА «Новости».

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