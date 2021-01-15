Тренер вратарей сборной Азербайджана по футболу Дмитрий Крамаренко стал главным кандидатом на аналогичный пост в московском ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Тренер вратарей сборной Азербайджана Крамаренко, который также работает в бакинском «Нефтчи», в московском ЦСКА может заменить экс-вратаря московских клубов «Локомотив» и «Динамо» Сергея Овчинникова. В конце прошлого года «армейцы» объявили, что контракт с ним не будет продлен.

В ходе карьеры игрока Крамаренко выступал за «Динамо», «Торпедо», «Аланию», «Балтику», «Ахмат» и другие команды, а в период с 2002 по 2003 год провёл за ЦСКА три матча и пересёкся с нынешним голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым. До прихода на работу в «Нефтчи» в 2015 году он два года работал в «Габале».

Minval.az