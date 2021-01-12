Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал своё назначение старшим селекционером «Локомотива» по молодёжному футболу.

В последнее время он выступал за ногинское «Знамя» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ, третий по уровню дивизион).

«Предложение поступило относительно недавно — в этом году. Я с удовольствием согласился. Заниматься молодёжью — большая ответственность! Основная задача — довести до основного состава как можно больше игроков», — приводит слова Самедова ТАСС.

Самедов также пояснил, что в его обязанности будет входить посещение различных турниров и просмотр юных игроков.

Minval.az