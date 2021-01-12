Отменен Кубок мира по батутной гимнастике и тамблингу, который планировалось провести в Баку 13-14 февраля.

Как сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, отмена состязания связана с предотвращением распространения в Азербайджане коронавируса, охватившего весь мир, проведением профилактических и неотложных мероприятий.

Наряду с Кубком в Баку, Международная федерация гимнастики приняла решение об отмене Кубка мира по спортивной гимнастике (Германия, 25-28 февраля), в том числе Кубков мира по акробатике (Россия, 19-21 февраля, Португалия – 5-7 марта, Бельгия – 9-11 апреля) и Кубка мира по аэробике (Япония, 24-25 апреля).

Minval.az