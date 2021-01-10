Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти во французский футбольный клуб ПСЖ.

Хавбек является приоритетной трансферной целью для нового главного тренера парижан Маурисио Почеттино на летнее межсезонье, сообщает RT со ссылкой на Daily Star.

Специалист считает, что Погба — идеальный игрок для строительства новой команды. При этом, помимо ПСЖ, на футболиста претендуют «Реал» и «Ювентус».

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. С тех пор он провёл 185 матчей за МЮ, в которых забил 34 мяча и отдал 36 результативных передач.

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