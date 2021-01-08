Ранее предполагалось, что «Реал» в случае ухода с поста Зинедина Зидана сможет возглавить Маурисио Почеттино. Однако он не так давно принял бразды руководства парижским «ПСЖ». Исходя из этого, на «Сантьяго Бернабеу» приняли решение о том, что Зидана способен заменить легендарный нападающий команды Рауль Гонсалес, который в настоящее время руководит второй командой «галактикос».

Рауль тренирует вторую клубную команду «Реала» с 2019 года, напоминает «Газета.ру». Под его руководством коллектив летом 2020 года выиграл Юношескую лигу УЕФА.

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