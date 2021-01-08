Болельщики испанского «Альбасете» раскритиковали игрока клуба, футболиста азербайджанской сборной Эдди Исрафилова.

Группа местных фанатов в Twitter заявила, что не удовлетворена выступлением 28-летнего полузащитника.

При этом один из болельщиков назвал Э.Исрафилова худшим игроком в истории клуба. Фанат написал, что бывший спортивный директор «Альбасете» Мауро Перес должен выплатить компенсацию за подписание 4-летнего контракта с Исрафиловым.

Эдди Исрафилов выступает в «Альбасете» с 2019 года, напоминает «Репорт». После 20 туров в испанской Сегунде команда с 15 очками расположилась на последней — 22-й строчке.

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