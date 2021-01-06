Федерация шахмат Азербайджана отказалась от услуг натурализованного немецкого шахматиста Аркадия Найдича, сообщили в пресс-службе федерации изданию «Спутник-Азербайджан».

В организации отметили, что соглашение между сторонами было расторгнуто по обоюдному согласию. Найдич был привлечен в сборную Азербайджана по шахматам в 2015 году и выступал в составе национальной команды на Всемирных шахматных Олимпиадах 2016 года в Баку и 2018 года в Батуми. В 2017 году в составе сборной Азербайджана стал победителем командного чемпионата Европы.

Найдич, выступая под флагом Азербайджана, особых успехов достичь не смог и лишь недавно смог вернуться в Топ-100 мирового рейтинга, заняв там с показателем 2649 пунктов сотое место.

Уход Найдича из сборной Азербайджана негативно скажется на рейтинге страны в мировом табеле о рангах. Рейтинг страны формируется на основе среднего показателя десяти ведущих шахматистов. Найдич (2649) до ухода из сборной Азербайджана занимал в национальном рейтинге шестое место. После же его ухода в первую десятку шахматистов Азербайджана войдет Намик Гулиев, который имеет рейтинг 2538 пунктов. Это означает, что средний рейтинг Азербайджана снизится с сегодняшних 2656 до 2645. Аналогичный показатель в настоящее время имеет Венгрия.

Minval.az